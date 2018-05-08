تراجع مفاجئ لأسعار النفط

2018/05/08 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي

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