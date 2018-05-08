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تراجع مفاجئ لأسعار النفط
2018/05/08 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي

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