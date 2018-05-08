2018/05/08 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغارت طائرات سلاح الجو السوري على مركز للمخابرات الأجنبية قرب مدينة الحارة في محافظة درعا.

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