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مقاتلات
2018/05/08 | 07:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أغارت طائرات سلاح الجو السوري على مركز للمخابرات الأجنبية قرب مدينة الحارة في محافظة درعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


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