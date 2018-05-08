2018/05/08 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقوبات أميركية جديدة تضاعف من أزمات مادورو يعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عقوبات جديدة على فنزويلا ويدعو إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي يأمل الرئيس نيكولاس مادورو بأن تفضي إلى إعادة انتخابه.وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن بنس الذي سيتحدث أمام منظمة الدول الأميركية في واشنطن "سيعلن عقوبات جديدة وسيدعو إلى تعليق الدجل الانتخابي لمادورو".إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها فرضت عقوبات على عشرين شركة منها 16 مقارها في فنزويلا وبحق ثلاثة أفراد بينهم مدير سابق للجهاز الفنزويلي للاستخبارات المالية.وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول أميركا اللاتينية قرار كراكاس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو بعدما كانت مقررة في ديسمبر، منددة بافتقارها إلى الشفافية.ودعت المعارضة الفنزويلية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى تظاهرة كبرى رفضا لها.وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الألاف إلى مغادرة البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أميركية جديدة تضاعف من أزمات مادورو) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أميركية جديدة تضاعف من أزمات مادورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).