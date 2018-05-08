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المركزي يسمح للمصارف التي تقل راسمالها عن 250 مليار دينار بالمشاركة بمزاد العملة
2018/05/08 | 08:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، عن السماح للمصارف التي تقل راسمالها عن 250 مليار دينار بالمشاركة بمزاد العملة.وكان البنك المركزي العراقي قد قرر في 2013 استبعاد المصارف الخاصة التي يقل راسمالها عن 250 مليار دينار عن المشاركة في مزاده، مشيرا الى ان بعض قرارات الاستبعاد انية وليست دائمية.

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