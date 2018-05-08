فرنسا تحتفل بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء

2018/05/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل فرنسا اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء حيث من المنتظر ككل عام أن يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.

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