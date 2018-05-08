 الرافدين يشارك في تدقيق ميزانية منظمة التعاون الاسلامية

2018/05/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد ..

اعلن مصرف الرافدين عن مشاركته في تدقيق ميزانيات تشكيلات منظمة التعاون الاسلامي لعام 2017 .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان” مدير عام المصرف خولة طالب جبار وعضو هيئة الرقابة المالية لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة عن العراق شاركت في تدقيق ميزانيات تشكيلات المنظمة للعام الماضي “.

واضاف البيان ان “هذه الخطوة تدل على إن العراق فيه من الخبرات المهنية والوطنية الذي يعتمد عليه في رسم السياسات المالية والمصرفية ليس في البلاد فحسب وإنما امتد إلى العديد من دول العالم”./انتهى 25

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