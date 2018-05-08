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اسعار الدولار تقفز لاعلى مستوى في 2018
2018/05/08 | 08:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات، 0.2 بالمئة، في أحدث قراءة إلى 92.792.

وكان المؤشر قد قفز إلى 92.974 في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر.

ووفقا لرويترز، فقد انخفض اليورو دون 1.19 دولار للمرة الأولى هذا العام، في أعقاب بيانات أضعف من التوقعات بشأن الطلبيات الصناعية الألمانية ومعنويات المستثمرين في منطقة اليورو.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمئة إلى 1.1924 دولار بعدما لامست 1.1896 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.27 بالمئة إلى 1.3562 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما بلغ 1.3487 دولار.

وهبط الإسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا المركزي الخميس.

 

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