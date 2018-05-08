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وزير الخارجية البريطاني: انسحاب ترمب من الاتفاق الإيراني يهدّد الشرق الأوسط
2018/05/08 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عشية الإعلان المرتقب

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