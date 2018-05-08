بداية متألقة لديوكوفيتش في دورة مدريد للتنس

2018/05/08 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد - حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا سابقا، والذي يعاني لاستعادة مستواه بعد الاصابة، نتيجة جيدة في الدور الأول من دورة مدريد الاسبانية في التنس، رابع دورات الماسترز للألف نقطة هذا الموسم، بإقصائه الياباني كي نيشيكوري المصنف 20 عالميا.

وفي الدور الأول الاثنين، حقق ديوكوفيتش المصنف عاشرا في الدورة، فوزا سهلا نسبيا 7-5 و6-4، في مباراة امتدت نحو ساعتين، وقدم خلالها المتوج بـ 16 لقبا في البطولات الكبرى، بعضا من اللمحات التي جعلته أحد أبرز اللاعبين في الأعوام الماضية.

وبدا ديوكوفيتش قادرا على التحرك بشكل أفضل على أرض الملعب، وكان حاسما في اللحظات الحرجة.



وتبادل ديوكوفيتش ونيشيكوري الذي عانى بدوره من الاصابة في الأشهر الماضية، كسر الارسال في المجموعة الأولى، قبل ان يحقق الصربي كسرا ثانيا في الشوط الأخير منها.

وكرر الصربي كسر الارسال في الشوط الأخير من المجموعة الثانية.

وقال ديوكوفيتش: "أتمنى خوض من هذا النوع من المباريات والفوز بها.



كان سيناريو رائعا"، مضيفا: "انها نتيجة رائعة ولا يمكنني أن أطلب أفضل من هذه البداية هنا".

وهي المرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي، يتمكن فيها ديوكوفيتش من تحقيق فوز على أحد المصنفين العشرين الأوائل في العالم.

وكان الصربي قد خرج من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، والتي أقيمت في تموز/يوليو 2017، وغاب لأشهر عن الملاعب.



وعاد مطلع 2018 لفترة وجيزة وشارك في بطولة استراليا المفتوحة حيث خرج من الدور الرابع، قبل ان يجري في شباط/فبراير عملية جراحية طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق الأيمن.

وبعد عودته في آذار/مارس الماضي، عانى ديوكوفيتش لتحقيق نتائج جيدة على أرض الملعب، وخسر بشكل مبكر في انديان ويلز وميامي الأميركيتين (على ملاعب صلبة).



الا انه قدم أداء أفضل في دورة مونتي كارلو التي أقيمت الشهر الماضي على ملاعب ترابية، مثلها مثل دورة مدريد، وبلغ الدور الثالث قبل ان يخرج أمام النمسوي دومينيك تييم، قبل ان يخرج بعدها بشكل مفاجىء في مباراته الأولى في دورة برشلونة.

ويلاقي الصربي في الدور المقبل الفائز في المباراة بين البريطاني كايل إدموند والروسي دانييل مدفيديف.

وفي أبرز مباريات الاثنين، بلغ الارجنتيني دييغو شفارتسمان الثالث عشر الدور الثاني بتغلبه على الفرنسي ادريان مانارينو 6-1 و6-3، والكندي ميلوش راونيتش على الارجنتيني نيكولاس كيكر 6-3 و6-2، والفرنسي بونوا بير على مواطنه لوكاس بوي الخامس عشر 6-2 و6-3.

- شارابوفا الى ثمن النهائي -

ولدى السيدات، بلغت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة اولى عالميا سابقا الدور ثمن النهائي لدورة مدريد التي تعد من دورات الـ"بريميير" الإلزامية للسيدات، بفوزها على الرومانية إرينا كاميليا بيغو 7-5 و6-1.

وهي المرة الاولى التي تحقق فيها شارابوفا فوزين متتاليين منذ الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، في كانون الثاني/يناير.



وبعد خروجها من الدور الثالث في ملبورن على يد الألمانية انجيليك كيربر، خرجت شارابوفا من الدور الأول في دورات الدوحة وانديان ويلز وشتوتغارت الالمانية.

وكانت الروسية استهلت مشوارها في دورة مدريد التي توجت بلقبها عام 2014، بالفوز على الرومانية ميهاييلا بوزارنسكو 6-4 و6-1 الاحد.

وقدمت شارابوفا المصنفة 52 عالميا حاليا عرضا جيدا ولعبت بقتالية وأنهت المباراة في صالحها في 92 دقيقة.

وتعاني شارابوفا لاستعادة مستواها، منذ عودتها العام الماضي الى الملاعب بعد غياب 15 شهرا بسبب الايقاف لتناولها مادة ميلدونيوم المحظورة.



وهي تخلت مؤخرا عن مدربها منذ العام 2014، الهولندي زفن غورينفيلد.

وضربت شارابوفا موعدا في الدور المقبل مع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش التي تغلبت على الصينية شوياي جانغ 6-4 و4-6 و6-3.

وقالت شارابوفا: "لعبت بقتالية كبيرة جدا واعتمدت على الكرات الطويلة، وقمت برد جيد للكرات.



كل هذا سيساعدني على التقدم".

كما بلغت الدور نفسه الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية بفوزها بصعوبة على الاسترالية آشلي بارتي 6-2، 4-6، و6-4، والفرنسية كارولين غارسيا السابعة بفوزها على الكرواتية بترا مارتيتش 6-3 و7-5، والاميركية سلون ستيفنز التاسعة بتغلبها على الاسترالية سامانثا ستوسور 6-1 و6-3.

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