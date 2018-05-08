البنك المركزي يوافق على دخول المصارف التي يقل رأسمالها عن 250 ملياراً إلى نافذة بيع العملة الأجنبية

2018/05/08 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع وافق البنك المركزي العراقي، على دخول جميع المصارف يقل رأسمالها عن 250 ملياراً إلى نافذة بيع العملة الأجنبية.وقال البنك المركزي في كتاب بتوقيع نائب المحافظ منذر الشيخلي، بتاريخ أمس الاثنين، موجه إلى المصارف جميع المصارف التي يقل رأسمالها عن 250 مليار دينار، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “حصلت الموافقة على دخول […]

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