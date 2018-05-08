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مدير الاستخبارات بالداخلية يكشف عن المكان المحتمل لاختباء البغدادي
2018/05/08 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف المدير العام لإدارة الاستخبارات ومكافحة المخدرات بالداخلية أبو علي البصري، الثلاثاء، عن المكان المحتمل لاختباء زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي.واضاف البصري أن "المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط"، مشددا على أنها "تستخدم لإعداد غارة متعددة القوات مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية".

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