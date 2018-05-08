ارباك للعملية الزراعية بذي قار بسبب تأخر إقرار الخطة الصيفية

2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار، مقداد الياسري، اليوم الاثنين، ان تأخر اقرار الخطة الزراعية الصيفية لغاية الان سبب ارباكا للعملية الزراعية في عموم المحافظة نتيجة لعدم معرفة الحصة المقررة من المياه والمساحات المشمولة ضمن هذه الخطة.





وكالات:

اكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في محافظة ذي قار، مقداد الياسري، اليوم الاثنين، ان تأخر اقرار الخطة الزراعية الصيفية لغاية الان سبب ارباكا للعملية الزراعية في عموم المحافظة نتيجة لعدم معرفة الحصة المقررة من المياه والمساحات المشمولة ضمن هذه الخطة.

وقال الياسري للمربد ان الفلاحين يجهلون مصير شروعهم بزراعة المحاصيل الصيفية في حال إقرار الخطة في وقت لاحق لما يترتب عليها من حصص الفلاحين من المستلزمات والتجهيزات الزراعية الامر الذي سيكون له اثر سلبي كبير على القطاع الزراعي.

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