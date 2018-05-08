2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالعمل في منفذ طريبيل في الساعة السابعة صباحاً، حيث توقف العمل فيه ليلة أمس مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك.

وذكر بيان للهيأة حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان الاغلاق جاء "بعد إبلاغ من قبل الجانب الأردني في منفذ "الكرامة" بغلقه".

وأشار الى أنه "وفي حالة متميزة من الايثار والشعور بالمسؤولية الإنسانية قامت كوادر هيأة المنافذ الحدودية مع موظفي الدوائر العاملة في المنفذ بإيواء المسافرين العالقين، في أماكن سكناهم وتقديم الخدمات المطلوبة ليضيفوا الى انجازاتهم المتحققة وحرصاً منهم على سلامة بلدنا وأهله".

KKK

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ طريبيل يستأنف أعماله بعد توقفه أمس) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ طريبيل يستأنف أعماله بعد توقفه أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).