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المفوضية تمهل مرشحين إلى “نهاية دوام الغد” لجلب شهاداتهم
2018/05/08 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نهاية الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء موعداً أخيراً لتسلم الشهادات الدراسية لبعض المرشحين، مشيرة إلى استبعادهم من الترشيح إلى الانتخابات النيابية بخلاف ذلك.

وقال مجلس المفوضين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه “بخصوص ما ورد في وسائل الإعلام بشأن استبعاد مجلس المفوضين لعدد من المرشحين، فان […]

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