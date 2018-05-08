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مقتل واصابة 16 شخصا بتصادم قطارين في ألمانيا
2018/05/08 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أعلنت الشرطة الفيدرالية الالمانية، اليوم الثلاثاء، مصرع واصابة 16 شخصا بتصادم قطارين في مقاطعة بافاريا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة “DPA” الالمانية للانباء، ان سائق قطار وراكبة لقيا مصرعيهما وأصيب 14 آخرون بجروح في تصادم بين قطارين في مقاطعة بافاريا في جنوب ألمانيا مساء امس الاثنين.

وقالت شركة السكك الحديد الالمانية “دويتشيه […]

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