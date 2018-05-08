بالتفصيل.. انتخابات مجلس النواب وكيف تصوت

2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أربعة أيام تفصل عن إنطلاق الانتخابات النيابية العامة في العراق في 12 من آيار الجاري.ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية متوزعة على النحو الآتي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال أكثر من 7 الاف مرشح بينهم أكثر من ألفي مرشحة بعد انسحاب ومصرع واغتيال عدد منهم بينهم مرشحات، لكن يبقى عدد المرشحين هذا هو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف.ويحق لـ 24 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة.ويكون الاقتراع بثلاثة أصناف هي تصويت الجاليات والمهاجرين العراقيين في الخارج، والاقتراع الخاص للقوات والأجهزة الأمنية بما فيهم جزء من قوات الحشد الشعبي المتواجدة بمناطق القتال فقط وعددهم أكثر من 47 الفاً أما الآخرين فيحق لهم التصويت في الاقتراع العام وهو الاكبر للمواطنيين العراقيين في 19 محافظة وتشمل محافظات اقليم كردستان بينها حلبجة.وسينطلق التصويت الخاص للقوات الأمنية الخميس المقبل، قبل الاقتراع العام بيومين وتعلن نتائجه مع نتائج الاقتراع العام.ومددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات مهلة توزيع البطاقات البايوميترية الخاصة بالتصويت الالكتروني للناخبين الى بعد غد الخميس لإتاحة الفرصة للمواطنين بتسلم بطاقاتهم بعد ان وصلت نسبة توزيعها الى 70%.وتعهدت المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات الأولية خلال يومين او ثلاثة بعد اغلاق صناديق الاقتراع السبت المقبل، أما إعلان النتائج النهائية سيكون بعد النظر بجميع الطعون التي قد تقدم من الكيانات والاحزاب السياسية ومن ثم المصادقة عليها.وتعتمد ولاول مرة في الانتخابات العراقية بعد 2003، التصويت الالكتروني بدلاً عن الورقي ويكون العد والفرز ألكترونياً الذي من شأنه ان يعجل من اعلان النتائج.وأعربت مفوضية الانتخابات عن "ثقتها الكبيرة" بأجهزة التصويت وأكدت بانه "لا يمكن حدوث التزوير بأي شكل من الاشكال اضافة للاقتراع الالكتروني الذي سيمنع حدوث أي تزوير وخروقات تذكر بالاضافة الى دور الاجهزة الامنية في حماية مراكز الاقتراع بعموم محافظات البلاد الأمر الذي سيقلل بشكل كبير من حالات التزوير" حسب قولها.وأكد رئيس الادارة الانتخابية بمفوضية الانتخابات رياض البدران ان المنظومة الجديدة المتمثلة بجهاز العد والفرز الالكتروني {جهاز اعلان تسريع النتائج} تحافظ على سرية الناخب كما نفى ما يشاع من اخبار حول معرفة تصويت الناخب بوصفها عارية عن الصحة.واعلنت قيادات ومديريات الشرطة في عدة محافظات بوقت مبكر استنفاراً ورفع جاهزية قواتها استعداداً لتأمين مراكز الانتخابات المنتشرة في عموم مدن وأقضية ونواحي المحافظات، وباشرت القطعات الامنية بدخول حالة الانذار القصوى {الإنذار ج} وفق إجراءات خطة أمنية مدروسة ومُحكمة خاصة بالانتخابات تم وضعها مسبقاً.أما بشأن انتخابات العراق فستكون في 21 دولة وهي: الاردن، تركيا، إيران، الامارات، لبنان، مصر، الدنمارك، هولندا، بريطانيا، المانيا، كندا، امريكا، السويد، استراليا، النرويج النمسا، فنلندا، بلجيكا، نيوزلندا.وستفُتتح فيها مراكز ومكاتب انتخابية لغرض تصويت العراقيين في الخارج.وكشف رئيس وحدة انتخابات الخارج في المفوضية متين الجادرجي في الثالث من ايار الجاري ان "المفوضية زادت عدد الدول التي سيجري فيها اقتراع العراقيين في الخارج مركزين آخرين ليصبح العدد 21 دولة بدلاً من 19 دولة"، مشيراً بأن "هذين المركزين احدهما في سوريا ومرتبط بمكتب انتخابات الاردن وآخر في فرنسا مرتبط بمكتب انتخابات هولندا".وقدرت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات عدد العراقيين الذين لهم حق المشاركة في انتخابات الخارج بحوالي 750 ألف شخص.وستجري انتخابات الخارج يومي الخميس 10 أيار والجمعة 11 آيار من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.وبخصوص مشاركة النازحين في المخيمات وبمناطق النزوح في داخل العراق ويتركزون في محافظات {كركوك- نينوى – صلاح الدين – الانبار} ويبلغ عددهم الكلي بنحو مليونين ونصف المليون شخص – يشارك من ينطبق عليه القانون- فقامت مفوضية الانتخابات بتصنيفهم بأربع حالات هي:علن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي بأسم مفوضية الانتخابات السيد كريم التميمي على اتخاذ المفوضية جملة من الاجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال السيد التميمي ان هناك اربع حالات مختلفة للنازحين في المحافظات التي شهدت نزوحاً وهي:الحالة الاولى: تتضمن النازحين المتواجدين في اقليم كردستان حيث سيكون تصويتهم الى محافظاتهم الاربع وكل حسب محافظته التي نزح منها من خلال استخدام بطاقاتهم الانتخابية الالكترونية سواء أكانت بايومترية او قصيرة الامد التي لا تحمل صورة وذلك في مراكز اقتراع خاصة للنازحين سيتم افتتاحها في محافظات الاقليم.الحالة الثانية: تتضمن النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح اذا كانت تلك المخيمات في داخل محافظات النزوح او خارجها فستتم عملية تصويتهم بطريقة التصويت المشروط وهذا النوع من التصويت يحتاج فيه الناخب الى جلب احدى المستمسكات الرسمية التي تثبت هويته وهي {هوية الاحوال المدنية –شهادة الجنسية العراقية و جواز سفر ساري المفعول} فضلاً عن البطاقة التموينية التي تدل على محافظته او بطاقة السكن او بطاقة الناخب.وأما الحالة الثالثة التي تخص النزوح الداخلي في محافظات النزوح {الحركة السكانية} فقد عرفتها المفوضية بأنهم النازحون المتواجدون في محافظات النزوح ونتيجة العمليات العسكرية فأنهم لن يستطيعوا العودة الى مناطقهم الاصلية فسيكون تصويتهم باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية او قصيرة الامد في مراكز اقتراع تفتح بالقرب من مناطقهم الاصلية وسوف يسمح لهذه الفئة فقط التصويت في مراكز اقتراع الحركة السكانية داخل المحافظة.والحالة الرابعة فهم النازحون الذين حدثوا بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب البايومترية {طويلة الامد} التي تحمل الصورة فستتم عملية تصويتهم في مراكز اقتراعهم في المحافظات المتواجدين فيها وتذهب اصواتهم الى محافظات النازحين منها ويبلغ عددهم حوالي 290 الف ناخب.ويتكون مجلس النواب العراقي المقبل من 329 مقعداً، يتم توزيع 320 منها على المحافظات، وتسعة مقاعد لكوتا الاقليات.وتم تخصيص 9 مقاعد لكوتا الأقليات كالاتي: خمسة مقاعد للمكون المسيحي، ويتوزع المرشحون على محافظات (بغداد: نينوى، كركوك، دهوك، أربيل) ومقعد واحد للصابئة المندائيين (محافظة بغداد)، ومقعد واحد للأزديين (محافظة نينوى)، ومقعد واحد للشبك (محافظة نينوى)، ومقعد واحد للكرد الفيلية (محافظة واسط) {وهو المقعد الزائد عن البرلمان الحالي}.وتعتبر كوتا الاقليات المسيحيين والصابئة المندائيين دائرة انتخابية عراقية واحدة، ويحق لكل عراقي وليس ابناء الاقليات فقط، ومن اي محافظة في العراق او الخارج التصويت لقوائم الكوتا.وتمثل الكوتا النسائية 25% من أعضاء البرلمان، أي يجب ان نكون هناك امرأة واحدة من كل أربعة أسماء فائزة في كل القوائم وفقاً للدستور.أما القانون الانتخابي فهو قانون سانت لوغو، وبسبب استعمال هذا القانون فانه لن يكون هناك عتبة انتخابية او قاسم مشترك سواء في بغداد او المحافظات الاخرى، أي انه لن يكون هناك رقم معين يجب اجتيازه من قبل الكيانات او المرشحين للدخول الى البرلمان.ويقسَم المجموع التي تحصل عليه القائمة او الكيان على عدد من الأرقام الفردية {1.7 3 5 7 9 ...} يساوي عدد المقاعد المتوفرة في تلك المحافظة، وتوضع في جدول حسابي، وتوزع المقاعد على اعلى الأرقام التي تحصل عليها كل قائمة بعد حاصل القسمة في الجدول الحسابي حسب المقاعد المحددة لكل محافظة.ويجري إعطاء المقاعد الى المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات في قوائمهم في كل محافظة بغض النظر عن تسلسلهم في تلك القوائم.وهناك ملاحظات مهمة في الانتخابات المقبلة وهي ان التصويت يتم حسب محافظة السكن {وليس الولادة} المذكورة في الوثيقة الأساسية العراقية التي تستعمل في تسجيل الناخب، كما ان معظم القوائم لديها مرشحين في معظم المحافظات وتعتبر الكوتا المسيحية والمندائية تعتبر دائرة عراقية واحدة.وكذلك عند التصويت على ورقة الاقتراع يجب وضع إشارة أمام الكيان او القائمة فقط إذا كان المقصود التصويت للكيان ككل، اما إذا كان المقصود التصويت لمرشح معين في الكيان فيجب وضع اشارة امام الكيان واشارة امام المرشح المعني في ذلك الكيان.وتحتوي إستمارة التصويت على أسماء وأرقام القوائم والتحالفات، ولكنها تحتوي على ارقام المرشحين فقط وليس أسمائهم، وعليه يجب معرفة رقم المرشح الذي يرغب الناخب بإعطاء الصوت لها او له في القائمة التي سيختارها.وتعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:ــ إذا تم اختيار أكثر من كيان انتخابي واحد.ــ إذا وضِعت اشارة امام المرشح فقط، وبدون وضع إشارة امام الكيان.- إذا وضِعت إشارة على أكثر من مرشح واحد في نفس الكيان.- إذا وضِعت إشارة على كيان ومرشح من كيان اخر.ــ إذا كانت ورقة الاقتراع خالية من اية إشارة تعتبر الورقة بيضاء وباطلة {أي يكون التصويت لقائمة واحدة فقط ومرشح واحد فقط في تلك القائمة}.أما خطوات التصويت، فهي:ــ يقوم موظف الاقتراع بتسجيل أسم الناخب في سجل الناخبين وتدوين البيانات التالية: المحافظة التي يصوت لها، الأسم الثلاثي، سنة التولد، نوع ورقم الوثيقة الأولى العراقية الأساسية، ونوع ورقم الوثيقة الثانية الساندة، توقيع الناخب امام أسمه في السجل.ــ تزويد الناخب بورقة الاقتراع التي تتضمن أسماء الكيانات المشاركة في الانتخابات في محافظات العراق وحقل خاص بأرقام المرشحين، ويضعها الناخب في صندوق الاقتراع بعد ان ينتهي من التصويت.وبالنسبة للوثائق المطلوبة للمشاركة في الانتخابات العراقية في الخارج، فقد تم تسهيل عملية مشاركة العراقيين في الخارج بشكل كبير مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة.فبموجب التوجيهات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تم اعتماد وثيقتين رسميتين على ان تكون احداهما وثيقة عراقية رسمية اساسية تثبت أهلية الناخب للتسجيل والاقتراع بكونه عراقي الجنسية، وان يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر، ويثبت انتمائه للمحافظة التي يصوت لمرشحيها.الوثائق العراقية الرسمية الأساسية:وتقبل فقط الوثائق الاصلية ولن تقبل النسخ او الصور وهي:جواز سفر عراقي – نافذ او غير نافذ، هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسية العراقية، دفتر النفوس العراقي لعام 1957 - على ان يحتوي على صورة فوتوغرافية تثبت الشخصية، اجازة السوق العراقية، بالاضافة الى بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية التي تحتوي على صورة.أما الوثائق العراقية الساندة، فتكون:ــ بطاقة الناخب الالكترونية التي لا تحتوي على صورة الناخبــ البطاقة التموينيةــ بطاقة السكن، وبالإمكان اعتبارها وثيقة اساسية لرب العائلة فقطــ استمارة التسجيل الالكترونية لسجل الناخبين العراقيين في الخارجأما الوثائق الاجنبية الساندة فهي:ــ بطاقة اللاجئين الصادرة عن الامم المتحدةــ شهادة الصليب الاحمر او شهادة الهلال الأحمرــ اجازة السوق الصادرة من البلد المقيم فيهــ هوية الاقامة الصادرة من البلد المقيم فيهــ جواز السفر الخاص ببلد الإقامةــ شهادة الميلاد الصادرة من السفارات العراقية مع وثيقة اخرى ساندةــ شهادة التخرج من الجامعات الاجنبية على ان تكون مصدقة من وزارة الخارجية- نسخة طبق الاصلــ وثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الإقامةــ كارت الإقامة الأبيضوعليه فعراقي الخارج يحتاج الى وثيقة عراقية أساسية واحدة مثلا دفتر النفوس العراقي لعام 1957، ووثيقة ساندة واحدة مثلا إجازة السوق في بلد الإقامة.أما الأبناء والبنات الوالدين في الخارج من اب او ام عراقيين، فحسب تعليمات المفوضية عليهم الحصول على أوراق ثبوتية أساسية حالهم حال الإباء او الأمهات.وهناك مطالبات واسعة لقبول شهادة الميلاد المصدقة من السفارات والقنصليات العراقية كوثيقة عراقية أساسية أو اتباع نفس نظام الانتخابات في 2014، أي السماح لهم بالانتخاب اعتمادا على وثائق الوالدين.انتهى

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