2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن مدير عام المصرف العراقي للتجارة TBIفيصل الهيمص، الثلاثاء، عن منح اكثر من 5 الاف موظف قروض شخصية بقيمة اجمالية تبلغ 130 مليار دينار، كاشفا عن توجيه طلب الى البنك المركزي العراقي لزيادة السقف المالي للقروض الشخصية، لشمول الموظفين غير الموطنة رواتبهم في البنك بهذه القروض.

وقال الهيمص في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “البنك قدم طلبا للمركزي لزيادة السقف المالي للقروض الشخصية بقيمة 50 مليار دينار ليبلغ بذلك 200 مليار، بهدف شمول الموظفين غير الموطنة رواتبهم في المصرف”.

واضاف أن “اجمالي مبلغ القروض الشخصية الممنوحة بلغ 130 مليار دينار، لاكثر من 5 الاف معاملة، وفق السقف الذي حدده البنك المركزي للمصرف والبالغ 150 مليار دينار”، مشيرا الى ان “اطلاق القرض يكون خلال فترة تتراوح بين 3 اسابيع لغاية شهر واحد من تقديم المعاملة، حيث يعتمد المصرف مبدأ الشفافية في اطلاق القروض ومنحها لمستحقيها”.

ونوه المدير العام بان “آلية منح القرض تعتمد على أساس احتساب الراتب الكلي للموظف، ووفقا لتعليمات البنك المركزي، على ان لاتتجاوز قيمة الاستقطاعات للقسط الشهري 50 بالمئة من الراتب الكلي، وعليه يتم تحديد مبلغ القرض الممنوح بحسب هذه النسبة ومدة السداد”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف العراقي للتجارة يعلن توزيع 5 آلاف قرض شخصي للموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف العراقي للتجارة يعلن توزيع 5 آلاف قرض شخصي للموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).