2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، ان المباراة التي ستقام اليوم بين المنتخبين العراقي والفلسطيني تم وضع اسم للفائز بها.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "الفائز بمباراة اليوم سيتم تسليمه كأسا يعتبر فيه بطلاً لكأس القدس".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واشار الى ان "رئيسي الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم اتفقا على ان يكون الفائز بمباراة اليوم بين العراق وفلسطين بطلا لكأس القدس".واضاف "سيتم تتويج الفائز بهذا الكأس بعد المباراة مباشرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفائز من لقاء الوطني وفلسطين بطلا لـ'كأس القدس' ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفائز من لقاء الوطني وفلسطين بطلا لـ'كأس القدس' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).