مورينيو يُصرح حول فرص البرتغال في كأس العالم مع وبدون رونالدو

2018/05/08 | 09:10

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هاي كورة – صرح مورينيو حول فرص البرتغال في كأس العالم المقبل حيث أكد على صعوبة الأمر ولكنه أشارإلى أنه بوجود رونالدو لن يكون هناك مستحيل .

وهو عكس الصورة في غيابه حيث أردف بأنه في غياب نجم الريال فأنه لا فرصة للبرتغال في كأس العالم المقبل نظرًا لصعوبة المنافسة في تلك البطولة والتي تحتاج للاعبين يُحدثون الفارق .

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