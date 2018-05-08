الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تين كات: هدف الجزيرة هو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا
2018/05/08 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلال محمد    فيسبوك      تويتر أبدى الهولندي تين كات، المدير الفني لنادي الجزيرة سعادته بفوز فريقه على ضيفه، بيروزي الإيراني، بثلاثة أهداف لهدفين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقال كات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالفوز الذي حققنا، ولكن علينا أن نستمر في تطوير مستوى فريقنا، حتى نصل إلى هدفنا وهو الوصول إلى ربع نهائي الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخ النادي".

وأكمل: "لن يتحقق هدفنا بالوصول إلى الدور التالي، إلا بالتضحية من أجل الفريق، وأن يقاتل كل لاعب على كرة ويبذل ما في جهده للفريق".

يُذكر ان مباراة الإياب بين الجزيرة، وبيروزي ستكون يوم الإثنين 14 مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تين كات: هدف الجزيرة هو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تين كات: هدف الجزيرة هو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).


كامل التفاصيل في: موقع جول ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بعد تسجيل حالات تسمم.. الإدارة الذاتية تعتقل تاجر بيض فاسد في القامشلي
⋙ استئناف العمل بمنفذ طريبيل بعد توقفه بسبب سوء الأحوال الجوية
⋙ النزاهة تعلن إحالة تسعة الاف قضية للقضاء بينها “قضايا كبرى” تخص وزراء
⋙ في موسم الانتخابات.. شبح داعش يطوف بالموصل
⋙ افضل طريقة لحل المشاكل المعقدة!
بالفيديو والصور
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا