تين كات: هدف الجزيرة هو الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

2018/05/08 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أبدى الهولندي تين كات، المدير الفني لنادي الجزيرة سعادته بفوز فريقه على ضيفه، بيروزي الإيراني، بثلاثة أهداف لهدفين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقال كات في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالفوز الذي حققنا، ولكن علينا أن نستمر في تطوير مستوى فريقنا، حتى نصل إلى هدفنا وهو الوصول إلى ربع نهائي الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخ النادي".

وأكمل: "لن يتحقق هدفنا بالوصول إلى الدور التالي، إلا بالتضحية من أجل الفريق، وأن يقاتل كل لاعب على كرة ويبذل ما في جهده للفريق".

يُذكر ان مباراة الإياب بين الجزيرة، وبيروزي ستكون يوم الإثنين 14 مايو الجاري على ستاد آزادي في طهران.





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