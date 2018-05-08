2018/05/08 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اوقفت الهيئة العامة للجمارك، العمل في منفذ طريبيل غربي الانبار مؤقتاً بسبب سوء الظروف الجوية.وذكر بيان للهيئة تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، إن “العمل في منفذ طريبيل الحدودي توقف اليوم مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الامطار الهاطلة هناك”.وأضافت بحسب البيان أنه “في حالة متميزة من الايثار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف العمل بمنفذ طريبيل بسبب الظروف الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف العمل بمنفذ طريبيل بسبب الظروف الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).