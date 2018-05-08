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#مردخاي كرمنتسر - ماذا لو كان القتيل يهودياً؟!
2018/05/08 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مردخاي_كرمنتسر إغلاق ملف أبو القيعان: ماذا لو كان القتيل يهودياً؟!*تجربة فكرية: السائق ليس بدويًا بل يهوديًا في بؤرة غير قانونية، ويشارك في الصراع ضد قرار هدمها.

وقد شوهد وهو يقود سيارته نحو رجال الشرطة الذين جاءوا لحماية عملية الهدم.

كيف كانت ستجري الأمور في مثل هذه الحالة؟ وفي المرحلة الحالية - هل كنا سنوافق على قرار مماثل من قبل النائب العام؟ أم كانت البلاد ستشهد عاصفة؟!* قرار المدعي العام لل......

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