2018/05/08 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت الناطق باسم الداخلية إلى أن قوات الشرطة في نينوى وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة العميد الركن حمد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية:مقتل المرشح للإنتخابات فاروق الزرزور حادث جنائي) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية:مقتل المرشح للإنتخابات فاروق الزرزور حادث جنائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).