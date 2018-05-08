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الداخلية:مقتل المرشح للإنتخابات فاروق الزرزور حادث جنائي
2018/05/08 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لفت الناطق باسم الداخلية إلى أن قوات الشرطة في نينوى وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة العميد الركن حمد...

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