للمرة الأولى... دبابات

2018/05/08 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعين وحدات الجيش السوري بالدبابات بشكل مكثف خلال عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

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