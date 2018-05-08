الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


للمرة الأولى... دبابات
2018/05/08 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تستعين وحدات الجيش السوري بالدبابات بشكل مكثف خلال عملية تحرير مخيم اليرموك جنوب دمشق من الإرهابيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى... دبابات "تي-62إم" تخوض معركة الشوارع في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى... دبابات "تي-62إم" تخوض معركة الشوارع في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الرافدين يشارك بتدقيق ميزانيات تشكيلات منظمة التعاون الاسلامي
⋙ الداخلية:مقتل المرشح للإنتخابات فاروق الزرزور حادث جنائي
⋙ مفوضية حقوق الانسان تكشف عن مشروع لتوثيق جرائم ما بعد 2003
⋙ #مردخاي كرمنتسر - ماذا لو كان القتيل يهودياً؟!
⋙ توقف العمل بمنفذ طريبيل بسبب الظروف الجوية
بالفيديو والصور
⋙ مقاتلات "ميغ" تدمر مركز مخابرات أجنبية في سوريا (فيديو)
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف الأطماع الإيرانية في الأراضي السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا