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أبل تطلق iPhone X Plus بـثلاث كاميرات خلفية العام المقبل
2018/05/08 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد..

كشف تقرير جديد أن شركة أبل تستعد لطرح إصدار من هواتف أيفون سيأتى بثلاث كاميرات فى الخلف، والذى من المنتظر أن يصل فى النصف الثانى من العام المقبل 2019، وفقا لتقرير من صحيفة تايبى تايمز نقلا عن مذكرة بحثية من قبل المحلل Jeff Pu من شركة Yuanta Securities.

ووفقا لما نشرته صحيفة Economic Daily News، أن نظام الكاميرا سيتضمن تصميم عدسة 6P مع تكبير يصل إلى 5x وعدسة أخرى بدقة 12 ميجا بكسل، فيما ستوفر العدسة الثالثة إلى تكبير بصرى 3x لأول مرة، مع ملاحظة أن أجهزة iPhone 7 Plus وiPhone 8 Plus وiPhone X تتميز بزووم بصرى 2x.

ومن المنتظر أن تصل الكاميرا الثلاثية فى النموذج الراقى من إصدار ايفون المقبل، وهو ما يعنى أنها قد تصل فى إصدار iPhone X Plus الذى قد تطلقه الشركة فى سبتمبر 2019 وفقا للشائعات.

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