نائب يدعو العبادي عبر “النور” الى إصدار بيان يطمئن اهالي حزام بغداد ويدعوهم للخروج الى الانتخابات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا النائب عن محافظة بغداد كامل الغريري، اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة مطالب بإصدار بيان يحث الاهالي في مناطق حزام بغداد على الخروج يوم الانتخابات والتاكيد على عدم القيام بحضر التجوال في هذه المناطق التي تشهد اجراءات امنية مشددة في جميع الانتخابات التي جرت في المرحلة الماضية.

وقال النائب في تصريح لـ “النور نيوز” ان “على الحكومة والاجهزة الامنية طمأنة اهالي مناطق حزام بغداد بعدم غلق الطرق المؤدية الى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات وعدم فرض اجراءات امنية تتعلق بمنع التجوال”.

وذكر النائب ان “مفوضية الانتخابات مطالبة ايضا بحث الحكومة على نجاح العملية الانتخابية في بغداد بغية زيادة نسبة المشاركة من خلال حث المواطنين على الخروج يوم 12 ايار المقبل”.

