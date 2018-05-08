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فرنسا.. الاحتفال بالذكرى الـ73 لأستسلام المانيا وانتصار الحلفاء
2018/05/08 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

تحتفل فرنسا اليوم الثلاثاء بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء حيث من المنتظر ككل عام أن يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.

وبحسب جدول أعمال الرئاسة الفرنسية، يبدأ الاحتفال الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش حيث سيضع الرئيس إيمانويل ماكرون إكليلا من الورد على تمثال الرئيس الفرنسي […]

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