70 الف عنصر أمن يشاركون بتأمين الانتخابات جنوب العراق

2018/05/08 | 10:30

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المعلومة/بغداد..

أعلن قائد عمليات الرافدين علي دبعون، الثلاثاء، عن البدء بتنفيذ خطة لحماية حدود محافظات الجنوب والمناطق المفتوحة المحيطة بها عبر نشر ما يقارب 70 ألف جندي وعنصر أمن لتأمين المناطق والشوارع المؤدية إلى المراكز الانتخابية التي يقدر عددها في تلك المحافظات 1145 مركزاً.

وقال دبعون في تصريح اوردته صحيفة “الحياة” اللندنية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “القيادة مسؤولة عن حماية محافظات واسط وميسان وذي قار والمثنى، وفي مرحلة الانتخابات تكون مسؤولة أيضاً عن حماية مناطق محددة وبأسلوب خاص، وهذا ما يفرض علينا آلية جديدة في العمل والتحصين الأمني يختلف عن السابق”.

وأضاف أن “الحماية ستكون هذه المرة مدعومة بالمعلومة الاستخباراتية التي كانت سابقاً تتعامل مع عناصر الشرطة، ولكن بعد تطبيق خطة أمنية واحدة أصبحت المعلومة جاهزة لمن يتعامل معها أولاً بغض النظر عن الجهة”، لافتا إلى “القيادة عملت على تثبيت الواجبات وأماكن الانتشار والقوات المشاركة في تطبيق الخطة والممارسات الأمنية التي أجرتها لإنجاح حماية مراكز الاقتراع حيث إن الخطة تعمل على معالجة كل الثغرات الأمنية وضبط الطرق النيسمية”.

واوضح أن “من الإجراءات التي سيتم اتباعها في الأيام المقبلة، تشديد التفتيش في السيطرات الخارجية وانتشار القوات الأمنية بصورة مكثفة ومنتظمة على محيط المحافظات وتأمين كل طرق الناخبين الرئيسة والفرعية وتسيير الدوريات الآلية بصورة مستمرة”، مؤكدا أن “هناك خطة أمنية ستكون من مسؤولية قيادة القوة الجوية وقائد طيران الجيش لتأمين الحماية الجوية لأنحاء المحافظ كافة”.



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