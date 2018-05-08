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شل تبيع حصة في شركة كندية بنحو 3.3 مليار دولار
2018/05/08 | 10:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وحدة شل غاز التابعة لرويال داتش شل يوم الاثنين إنها ستبيع كامل حصتها في كانيدين ناتورال ريسورسز مقابل 3.3 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان أنها وقعت اتفاق تعهد تمويل لبيع حصتها البالغة 97.6 مليون سهم في كانيدين ناتورال.

كانت شل أعلنت في يونيو حزيران الماضي أن حصتها في الشركة تبلغ ثمانية بالمئة.

وقبل عام تقريبا أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن شل قررت بيع حصتها البالغة قيمتها نحو 4.1 مليار دولار كندي (3.18 مليار دولار) وذلك في إطار انسحاب من قطاع رمال النفط الكندي.

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