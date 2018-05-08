انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية

2018/05/08 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة انخفضت اسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، مقابل الدينار العراقي، ب‍بورصة الكفاح المركزية في بغداد.بورصة الكفاح – بغداد 120.000، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 120.600.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

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