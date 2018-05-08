البيت الأبيض:ترامب لن يحضر حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

2018/05/08 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 8 ماي 2018 - 10:33 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن يكون حاضراً شخصياً في إفتتاح السفارة الأميركية في القدس.وذكر البيت الأبيض في بيان له اليوم:ان “الرئيس دونالد ترامب، سوف لن يحضر شخصياً في حفل إفتتاح السفارة الأميركية في القدس”.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم عن وفد رئاسي يضم 6 شخصيات بينها إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، لحضور حفل افتتاح السفارة في القدس.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 6 كانون الاول الماضي، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية فيها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

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