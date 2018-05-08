الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر المشاركة الملحمية في الانتخابات اللبنانية نصراً للبنان

2018/05/08 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ، الحكومة والشعب اللبناني المشاركة الحماسية في الانتخابات البرلمانية، معتبرا هذه الملحمة الانتخابیة انتصارا كبيرا للشعب اللبناني بطوائفه ومكوناته السياسية المختلفة.

وقال قاسمي في تصريح له ، اليوم الثلاثاء :"ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى إجراء انتخابات هادئة في ظروف المنطقة الراهنة، انجازا كبيرا في مسار العملية الديمقراطية لكل أبناء الشعب اللبناني ".وقد استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين عمليات فرز الأصوات في مراكز الإقتراع في غالبية الداوئر الإنتخابية في لبنان ومن ضمنها أصوات المغتربين والموظفين الإداريين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن النتائج شبه النهائية غير الرسمية في دائرة بيروت الثانية، أظهرت حصول لائحة وحدة بيروت المدعومة من حزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع والتيار الوطني الحر وشخصيات بيروتية على أربعة مقاعد، مقابل حصول لائحة تيار المستقبل على ستة مقاعد.فيما حصلت لائحة "لبنان حرزان" لفؤاد مخزومي على مقعد واحد، والنسبة الكبرى للأصوات التفضيلية حصدها مرشح حزب الله أمين شري وقاربت ستة وعشرين ألف صوت.انتهى ع.خ

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