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إحباط خطف طفلة والقبض على خاطفيها في البلديات
2018/05/08 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحبطت قوة أمنية، خطفة طفلة شرق العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، ان "قوة من استخبارات اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية، أحبطت محاولة خطف طفلة بعمر 7 سنوات في منطقة البلديات والقاء القبض على أثنين من الخاطفين".وأضاف "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجناة".

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