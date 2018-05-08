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موجة غضب في الكرادة وسط بغداد يطلقها
2018/05/08 | 10:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قطع الشوارع

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