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الحكومة تدعم مبادرات الاعتماد علي الذات في صناعة النفط
2018/05/08 | 10:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وبعد زيارته التفقدية لمعرض طهران الدولي لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في نسحته الـ23، أضاف الرئيس روحاني امام حشد من مدراء القطاعات الخاصة في صناعة النفط، ان الحكومكة عازمة علي شراء المنتجات المحلية ذات الجودة العالية في قطاع صناعة النفط.وصرح رئيس الجمهورية، بان علي الشركات الايرانية المشاركة في مناقصات صناعة النفط الي جانب الشركات الأجنبية، وهذه المشاركة شرف عظيم وفخر كبير.يتبع..

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