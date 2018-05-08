تحالف الحشد:القوائم الكبيرة لن تحصد أكثر من 70 مقعد

2018/05/08 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 8 ماي 2018 - 10:38 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري،الثلاثاء، أن جميع الكتل والأحزاب في هذه الانتخابات ستكون “مكملة”، ولا يوجد فيها ناجح، فيما رأى ان أي قائمة انتخابية لن تتمكن من حصد اكثر من 70 مقعدا.وقال القيادي في التحالف النائب رحيم الدراجي، في حديث صحفي له اليوم، إن “الكتل السياسية المعتادة على تزوير الانتخابات، تريد العد والفرز اليدوي”، مبيناً أن “هذه الكتل قلقة الآن من العد والفرز الإلكتروني، فهذا يمنعها من التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، كما كانت تفعل في الانتخابات السابقة”.وأضاف الدراجي، أن “بعض الكتل بدون التزوير لا تستطيع ان تحقق ما حققته في الانتخابات السابقة، بمعنى من حصل على 70 أو 80 مقعداً، لن يتكرر لديه هذا الرقم مجدداً”، مشيراً إلى أن “هذه الانتخابات جميع الكتل والاحزاب فيها ستكون (مكملة)، ولا يوجد فيها ناجح، بدرجة عالية أو متوفق، كما كان يحصل في كل انتخابات”.

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