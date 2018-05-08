2018/05/08 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-08 الساعة 10:22 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، عن توقيعها عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول محافظة كركوك.

وقال الوزير جبار اللعيبي في بيان تلقته /موازين نيوز/، ان "الوزارة تحرص على تطوير حقول كركوك والنهوض بواقع الصناعة النفطية في هذه المحافظة".

واضاف اللعيبي، ان "تراجع الانتاج النفطي لحقول كركوك بسبب الظروف والتحديات التي شهدتها المحافظة طيلة السنوات الماضية ما حتم علينا اعادة تقييم شامل للحقول والمنشآت النفطية وإيجاد المعالجات الفنية المطلوبة وفق رؤية مستقبلية حديثة باستخدام التكنولوجيا المتطورة، وهذا ماستقوم به شركة Bp العالمية".

واوضح، ان "الشركة ستقوم ايضاً بوضع الحلول المناسبة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وزيادة الانتاج بما يدعم الحاجة المحلية".

من جهته أشار المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد، ان "الهدف من هذا العقد لتطوير حقول محافظة كركوك ووضع الخطط اللازمة لزيادة الانتاج منها، مبيناً ان "شركة Bp ستقوم بإجراء المسوحات الفنية والجيولوجية وتقييم فني وعلمي شامل للحقول والآبار والمنشاءات والآبار والانابيب النفطية بهدف وضع الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الفنية والعمل على تطوير وزيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب ".

واكد جهاد على ان "الوزارة حريصة على تطوير الصناعة النفطية في كركوك وأستئناف نشاطها بقوة، وأنها تعمل على النهوض بها وتطوير منشاءاتها التي تضررت بفعل الظروف والتحديات الأمنية وعدم أستقرار الأوضاع في المحافظة خلال السنوات الماضية".انتهى29/ص

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك مع شركة Bp العالمية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك مع شركة Bp العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).