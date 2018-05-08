فضل شاكر يعود للغناء في رمضان

2018/05/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة يعود المطرب اللبناني فضل شاكر إلى الغناء، بعد قرار باعتزاله قبل نحو 6 سنوات، بتتر مسلسل مصري يُعرض في رمضان، بحسب شركة إنتاج.وقالت شركة “العدل كروب” المصرية، إنها “تعيد الفنان فضل شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي”.وأشار البيان إلى أن […]

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