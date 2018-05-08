الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


فضل شاكر يعود للغناء في رمضان
2018/05/08 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة يعود المطرب اللبناني فضل شاكر إلى الغناء، بعد قرار باعتزاله قبل نحو 6 سنوات، بتتر مسلسل مصري يُعرض في رمضان، بحسب شركة إنتاج.

وقالت شركة “العدل كروب” المصرية، إنها “تعيد الفنان فضل شاكر إلى الأضواء بغناء تتر مسلسل (لدينا أقوال أخرى)، بطولة الفنانة يسرا وإخراج محمد علي”.

وأشار البيان إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضل شاكر يعود للغناء في رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضل شاكر يعود للغناء في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الغاز المصري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً عن الاشهر الماضية
⋙ كردستان تبيع السيارات الحكومية الى "سائقيها"
⋙ نيمار يستعد لكأس العالم بتدريبات شاقة (فيديو+صور)
⋙ غارات تركية على مواقع بي كا كا شمالي العراق
⋙ الامن العراقي .. يكشف مكان ابو بكر البغدادي
بالفيديو والصور
⋙ نيمار يستعد لكأس العالم بتدريبات شاقة (فيديو+صور)
⋙ فيديو يظهر إمكانيات روبوت مقاتل في خدمة القوات السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا