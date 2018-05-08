حكومة الاقليم تقرر بيع جميع السيارات الحكومية الى سائقيها

2018/05/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بيع جميع السيارات الحكومية لسائقيها، فيما وجه وزارة المالية بتنفيذ القرار بهدف التقليل من المصاريف والحصول على ايرادات إضافية.وقال المتحدث باسم وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم، فؤاد عثمان، في تصريح صحفي ان “وزارة المالية ارسلت كتابا رسميا الى وزارتهم تطالبهم فيه […]

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