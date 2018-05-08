ثلاث دول عربية يرغب ثلث سكانها بهجرتها

2018/05/08 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

كشف استطلاع للرأي اجراه معهد غالوب الامريكي أن ثلث سكان كلا من الجزائر والمغرب وليبيا يرغبون في هجرتها والاستقرار في بلد آخر.

وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ أن “المعهد الامريكي توصل عبر الاستطلاع الذي اجري في خمس دول شمال افريقيا هي الجزائر وليبيا ومصر وتونس والمغرب، إلى ارتفاع رغبة سكان المنطقة في الهجرة، على الرغم من الجهود المبذولة أخيرًا للحد من الهجرة من دول المنشأ ودول العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا”.

واضافت أن ” وطبقا لاستطلاع المعهد فان فان النسب المئوية ارتفعت في ثلاثة بلدان في المنطقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب، وهي مزيج من دول المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين من عمق الصحراء الأفريقية وأفريقيا الغربية”.

وتابع انه ” بالنسبة للدول الثلاث فان واحدا من كل ثلاثة اشخاص أي 32 بالمائة قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى بلد آخر، مقابل 28 بالمائة في العام 2016 “.



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