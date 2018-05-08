التجارة تجري عملية طحن ٥٠ طناً من الحنطة وتؤكد استعدادها لافتتاح سايلو مخمور

2018/05/08 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن اجراء عملية تجريبية لطحن كمية 50 طناً من الحنطة المحلية المسوقة لهذا العام، مؤكدة مواصلتها الاستعدادات لافتتاح سايلو مخمور بالموصل كمركز تسويقي.

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وقال المكتب الاعلامي للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب نعيم المكصوصي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "فرع الشركة في محافظة ذي قار جهز مطحنة سومر الحكومية في المحافظة بكمية (50) طن من الحنطة المسوقة لاجراء عملية طحن تجريبي للكمية بعد خلطها بنسبة 25% مع الحنطة الكندية المستوردة حيث اثبتت العملية نجاحها وان الطحين المنتج مطابق للمواصفات المطلوبة".

واضاف البيان الى "مواصلة الاستعادات لافتتاح سايلو مخمور في محافظة نينوى كمركز تسويقي خلال موسم 2018 حيث تم تهيئة وحدات الادارة و الحسابات و التدقيق و المخازن والوحدة الفنية ووحدة السيطرة النوعية في السايلومن اجل سد النقص الحاصل بالاضافة الى تذليل جميع العقبات والمشاكل التي تواجه العملية التسويقية ووضع الحلول المناسبة لها من اجل انجاح الموسم التسويقي".

من جانب اخر اشار البيان الى "استمرار فرع الشركة في محافظة كربلاء المقدسة بتجهيز المطاحن الحكومية والاهلية بالحنطة المستوردة الواردة من ميناء ام قصر لدعم البطاقة التموينية كما باشر الفرع كذلك بتجهيز وكلاء المحافظة بمادة الرز المستورد ضمن الحصة التموينية ولشهر شباط حيث بلغت الكميات المجهزة اكثر من (3663) طن".

ولفت الى "قيام الملاكات العاملة في مركز تسويق النعمانية في محافظة واسط بصيانة الميزان الجسري بعد توقفه عن العمل حيث قام فريق هندسي متخصص باعادته للعمل وبوقت قياسي وجهود استثنائية".

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