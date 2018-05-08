سعر صرف الدولار يعاود الانخفاض ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

2018/05/08 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادعاودت اسعار صرف الدولار الامريكي للانخفاض مرة أخرى مقابل الدينار العراقي، ببورصة الكفاح المركزية في بغداد، والاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 8 ايار 2018.

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