الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


سعر صرف الدولار يعاود الانخفاض ببورصة الكفاح والأسواق المحلية
2018/05/08 | 10:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادعاودت اسعار صرف الدولار الامريكي للانخفاض مرة أخرى مقابل الدينار العراقي، ببورصة الكفاح المركزية في بغداد، والاسواق المحلية اليوم الثلاثاء 8 ايار 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار يعاود الانخفاض ببورصة الكفاح والأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر صرف الدولار يعاود الانخفاض ببورصة الكفاح والأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ بكين وجاكارتا تتفقان على تعزيز التجارة الالكترونية عبر الحدود
⋙ مقتل اكثر من 3 آلاف جندي اوكراني منذ بدء العمليات في دونباس
⋙ الغاز المصري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً عن الاشهر الماضية
⋙ كردستان تبيع السيارات الحكومية الى "سائقيها"
⋙ نيمار يستعد لكأس العالم بتدريبات شاقة (فيديو+صور)
بالفيديو والصور
⋙ نيمار يستعد لكأس العالم بتدريبات شاقة (فيديو+صور)
⋙ فيديو يظهر إمكانيات روبوت مقاتل في خدمة القوات السورية
⋙ بالصور... قتلى وجرحى في تصادم بين قطارين في ألمانيا
الأكثر شيوعا