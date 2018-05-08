تباين أداء الأسهم الأوروبية بالمستهل مع مكاسب البورصات العالمية

2018/05/08 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات، ومكاسب أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.08% إلى 389.8 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7594.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.4%.

أما مؤشر"داكس" الألماني فتراجع بنحو 0.1% عند 12929.4 نقطة، بينما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي مسجلاً 5526.2 نقطة، بنسبة انخفاض 0.09%.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1922 دولار.

وفي آخر تعاملاتهم سجلت الأسهم الأمريكية واليابانية ارتفاعاً بدعم قطاعي البنوك والطاقة.

ولا تزال الشركات الأوروبية مستمرة في الإفصاح عن أدائها المالي عن الربع الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في المملكة المتحدة.

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