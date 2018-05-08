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محكمة فدرالية تمنع نقل اميركي من أصل سعودي أوقف في العراق الى بلد ثالث
2018/05/08 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منعت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن السلطات الاميركية، من نقل أميركي من أصل سعودي أوقف في العراق الى بلد ثالث يبدو انه السعودية.

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