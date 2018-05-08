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النفط توقع عقداً مع بريتيش بتروليوم لتطوير حقول كركوك
2018/05/08 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك- واع وقعت وزارة النفط، عقداً لتطوير حقول محافظة كركوك مع شركة بريتيش بتروليوم العالمية، مؤكدة حرصها على النهوض بواقع الصناعة النفطية في هذه المحافظة.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي اثناء التوقيع على عقد تطوير حقول كركوك مع شركة BP العالمية، بحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “تراجع الإنتاج النفطي لحقول كركوك بسبب […]

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