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اختتام فعاليات المهرجان الجامعي الدولي للسينما والتلفزيون
2018/05/08 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اختتمت فعاليات المهرجان الجامعي الدولي للسينما والتلفزيون الرابع للدورة الثالثة والثلاثين والذي نظمه قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

وقال رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحسين عبد الرسول في كلمة تحدث فيها عن اهمية السينما والتلفزيون في المجتمع ودورها البَناء عبر الاعمال الفنية الهادفة والتي […]

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