السيد عمار الحكيم يلقي اليوم خطاباً وطنياً في تجمع جماهيري مهيب

2018/05/08 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يلقي ظهر اليوم زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، خطاباً وطنياً.وقال محمد المياحي الناطق الرسمي لقائمة تيار الحكمة الوطني {118} في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "نحن على موعد اليوم وفي الساعة الثالثة ظهراً مع الخطاب الوطني وكلمة للسيد عمار الحكيم في تجمع جماهيري مهيب".وكشف المياحي عن "مفاجئات" لم يوضح طبيعتها.انتهى

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