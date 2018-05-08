2018/05/08 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجوب وأبو حاشية يحضران لقاء العراق وفلسطين الودي في البصرة

بغداد/..



وصل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب إلى مدينة البصرة، والأمين العام لاتحاد الكرة عمر أبو حاشية، وذلك لحضور اللقاء الودي الدولي الذي يجمع منتخب بلاده مع منتخبنا العراقي.

ويقام اللقاء، اليوم الثلاثاء، على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كاس آسيا المقبلة في الإمارات العام القادم.

وأكد الرجوب فور وصوله إلى البصرة أن العراق منتخب عريق، وفي الوقت ذاته فإن "الفدائي" يتطور ويتقدم، واتحاد الكرة سيواصل دعمه باستمرار من أجل الحضور القوي في نهائيات كاس آسيا المقبلة.

وأنهى المنتخب الفلسطيني تحضيراته للقاء منتخبنا الوطني العراقي، بالتدريب الرئيس على ملعب جذع النخلة الدولي بالبصرة، الذي يستضيف اللقاء.انتهى أ د

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