2018/05/08 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 8 ماي 2018 - 10:45 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في حركة “الجيل الجديد”، محمد رؤوف، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي تعرض له رئيس الحركة في اربيل رابون معروف، يمثل سلسلة من الاعتداء والضغط الذي تمارسه احزاب السلطة ضدنا.وقال رؤوف في حديث صحفي له اليوم، إن “هذه الاعتداءات الوحشية التي تحركها أحزاب السلطة، هي محاولة لكي نتراجع عن مشروعنا الاصلاحي حتى تستمر هذه الاحزاب بنهب الثروات وتقاسم النفوذ بينها”.وأضاف، أن “الاعتداءات الوحشية ستزيدنا اصرارا على ان نتصدى لقمع السلطة في الاقليم وسنكون الممثل البديل في بغداد بعد سنوات من حكم وتمثيل الاحزاب الفاشلة التي عبثت بالاقليم ودفع ثمن ذلك المواطن الكردي”.وكان معروف قال، اليوم، إنه أصيب بجروح وكسر في الرأس نتيجة لاعتداء من “مجهولين”.ونقل موقع محطة “الحرة”، عن معروف، بأن “10-15 سيارة لاحقته عندما خرج من منزله وأوقفه ركابها واعتدوا عليه”، وأضاف أنهم “كانوا يحملون أسلحة وسكاكين”.كما نقلت المحطة عن مدير شرطة أربيل، عبد الخالق طلعت، أن “معروف لم يسجل أي شكوى عند الشرطة”، لكن صورا لمعروف أظهرته ووجهه ملطخ بالدماء.من جانبها، أدانت هيئة حقوق الإنسان المستقلة في إقليم كردستان ما وصفته بـ “العمل اللاإنساني وغير الحضاري” بحق معروف، وطالبت الأجهزة الأمنية “جلب الجناة إلى العدالة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الجيل الجديد :الاعتداءات الوحشية من قبل عصابات بارزاني لن توقف مسيرتنا) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الجيل الجديد :الاعتداءات الوحشية من قبل عصابات بارزاني لن توقف مسيرتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).