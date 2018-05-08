المركزي الكويتي يبيع أذون خزانة حكومية بـ 796 مليون دولار

2018/05/08 | 12:00

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن بنك الكويت المركزي، الثلاثاء، بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 795.9 مليون دولار (240 مليون دينار) نيابة عن وزارة المالية.

والإصدار الجديد الذي يأتي لتعزيز السيولة النقدية بالسوق الكويتية، هو الرابع عشر منذ بداية 2018، ليصل الإجمالي الى 9.95 مليارات دولار (3.002 مليارات دينار).

وأظهرت بيانات البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن أجل الأذونات يبلغ 3 أشهر بعائد 2.25 بالمائة، إذ تستحق في 7 آب 2018.

وأذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وبحسب البيانات، وصل حجم الطلب على الأذونات، نحو 6 مليارات دولار، (1.81 مليار دينار) بتغطية تخطت 7.5 مرات.

وتأثرت المالية العامة للكويت سلبا بهبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها إلى البحث عن سيولة نقدية من أسواق الدين.

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